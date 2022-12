Roma, 6 dic 2022 – Un uomo è stato arrestato con l’accusa di molestie, per aver effettuato 2.060 chiamate in 9 giorni alla stazione di polizia, solo per urlare contro gli agenti. È successo in Giappone. «Dovete essere licenziati», urlava l’uomo agli operatori che rispondevano alle sue chiamate. <<<FONTE>>>

