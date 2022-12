ASPMI e IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano insieme per i militari. Dai servizi alla Telemedicina

Roma, 14 dic 2022 – È stato stipulato un protocollo d’intesa tra ASPMI, Associazione Sindacale Professionisti Militari, e l’I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele di Milano Gruppo San Donato polo di eccellenza clinica, scientifica e universitaria, primo istituto di ricerca in Italia.

Il protocollo offre i servizi dell’istituto quali ad esempio esami di laboratorio, diagnostica strumentale, visite specialistiche in presenza, trattamenti ambulatoriali a prezzi vantaggiosi per i tesserati ASPMI e per i loro familiari e il servizio di Telemedicina, considerata il futuro in campo medico.

La Telemedicina di Gruppo San Donato è l’innovativo servizio di medicina digitale che permette di entrare in contatto da casa – via computer, telefono o tablet – con gli specialisti degli ospedali del gruppo.

Oltre 500 medici e 43 categorie specialiste dell’Ospedale San Raffaele a disposizione dei cittadini tra le quali si annoverano quella oncologica, neurologica, chirurgica d’urgenza, pediatrica, radioterapica, ematologica, gastroenterologica e molte altre.

Si potrà prenotare ed eseguire una videovisita con il dottore che si sceglierà oppure richiedere un consulto on line in équipe o con uno specialista per una seconda opinione su una diagnosi o su un piano terapeutico.

Inoltre, si potrà utilizzare la Telemedicina per fare visite di controllo e follow up, scambiare documentazione con il medico prescelto (referti, ricette), impostare i reminder delle terapie e dei controlli, archiviare i documenti sanitari digitali. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>

.