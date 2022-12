Sindacato militare, no alla mini-naja, Crosetto intervenga

Roma, 14 dic 2022 -ANSA. Investire risorse su personale e nuovo modello reclutamento. ”Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo discorso in chiusura delle celebrazioni organizzate dagli Alpini a Milano per ricordare tutti i caduti, ha dichiarato di aver predisposto un disegno di legge, che sarà presentato da un gruppo di senatori, per portare a 40 giorni la mini-leva volontaria.

Un disegno di legge che parte da una legge che è ancora in vigore anche se non viene più finanziata da molto tempo ed è quella della cosiddetta mini naja. Senza nulla togliere alle buone intenzioni del presidente La Russa per l’alto valore civico della proposta, indubbiamente romantica, crediamo però che la spesa sarebbe troppo alta, considerate le risorse disponibili ad oggi”.

È quanto scrive in una nota l’Associazione sindacale professionisti militari (Aspmi). Per l’Aspmi ”le priorità della Difesa sono altre: l’ammodernamento delle Forze Armate e il miglioramento delle condizioni di vita del personale militare e del trattamento economico”.

"Siamo certi – prosegue la nota – che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, la cui esperienza gli consente di avere un quadro ben chiaro delle risorse della Difesa e delle condizioni del personale militare (che è il principale sistema d'arma delle nostre Forze Armate), saprà spiegare al presidente del Senato La Russa le ragioni per cui il buon senso impone di accantonare l'idea di una 'leva volontaria' di pochi giorni, inutile per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui l'esercito oggi ha bisogno".