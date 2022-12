DIFESA / USMIA: GIRONE SALVATORE ELETTO ALL’UNANIMITÀ PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE USMIA.

Roma, 20 dic 2022 – L’USMIA – Unione Sindacale Militari Interforze Associati durante la riunione del Comitato ha eletto Presidente del Comitato Nazionale il Fuciliere di Marina 2° Capo Aiutante Girone Salvatore.

Siamo orgogliosi e lusingati della scelta di Salvatore di iscriversi a USMIA; ci rimangono impresse nelle menti le immagini di grande compostezza, fermezza, serenità, dignità e coraggio che lo hanno sempre contraddistinto ella nota vicenda indiana del 2012.

Salvatore Girone trasmette a tutti noi la forza d’animo che lo caratterizza: ciò consentirà all’USMIA di agire con maggior impegno, lealtà e risolutezza per raggiungere i nostri obiettivi sindacali tesi ad assicurare ai servitori dello Stato e ai tanti

“eroi invisibili” che quotidianamente vegliano sulla sicurezza dei nostri concittadini, il

più efficiente e adeguato supporto morale, sociale, logistico ed economico.

L’Usmia è pronta per promuovere al meglio i bisogni e gli interessi dei militari, potendosi avvalere delle competenze e delle professionalità che nell’ambito del servizio si sono particolarmente distinte per la competenza, l’abnegazione, il coraggio, la lealtà e la determinazione, quali requisiti indispensabili per poter adempiere ai propri doveri nell’interesse del bene comune, per la sicurezza nazionale e delle Istituzioni.

Sarà indetta una conferenza stampa nel corso della quale saranno presentati i dirigenti del nostro sindacato.

Roma, 20 dicembre 2022

LA SEGRETERIA GENERALE USMIA