L’auto della Polizia Locale ripulita dai ladri: rubate divise e palette mentre i vigili erano al bar

Roma, 21 dic 2022 – Si sono fermati per prendere un caffè, ma non potevano immaginare che durante la loro breve assenza i ladri avrebbero aperto la volante e rubato divise, distintivi e palette all’interno dell’auto. Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto a Roma una pattuglia della Polizia Locale di Civitavecchia è finita nel mirino dei ladri che hanno forzato e ripulito la loro macchina di servizio.

La notizia sul quotidiano Il Messaggero. I ladri hanno portato via le divise di ordinanza, i cappelli, i distintivi e addirittura le palette per intimare l’alt ai posti di blocco. Sul caso indagano gli agenti della Polizia Stradale: l’allarme è scattato poco dopo le 12, quando i due vigili si sono fermati per prendere un caffè al bar e al ritorno dalla pausa hanno trovato l’amarissima sorpresa, con l’auto forzata e aperta e “ripulita”.

