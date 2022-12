Indennità supplementare “Forze Speciali”: finita l’attesa, la Determina è stata firmata!

Roma, 23 dic 2022 – IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA HA APPOSTO LA SUA FIRMA SULLA

DETERMINAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITA’.

Il S.I.A.M.O. Esercito, in data 08 dicembre 2022, aveva richiesto un rapido intervento del Capo di Stato Maggiore della Difesa, al fine di attribuire l’indennità supplementare per le Forze Speciali, unica misura inserita nel precedente provvedimento di concertazione non ancora corrisposta.

Nella giornata odierna, questa O.S. ha ricevuto comunicazione che in data 20 dicembre 2022 il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe CAVO DRAGONE, ha posto la sua firma autorizzativa sulla determina di attribuzione della predetta indennità per il personale brevettato Ranger e Acquisitore Obiettivi, che attendeva da tempo questa apposizione.

Nel ringraziare il Capo di Stato Maggiore della Difesa per la rapida soluzione alla problematica rappresentata da questa O.S., ci felicitiamo con il personale delle Forze Speciali, fiore all’occhiello dell’Esercito Italiano, cui verrà finalmente attribuito quanto previsto per l’alta specializzazione posseduta e per gli ardui compiti che gli vengono richiesti di adempiere.

DIRETTIVO NAZIONALE

S.I.A.M.O. Esercito