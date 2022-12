USMIA: Auguri del Presidente Salvatore GIRONE

Roma, 24 dic 2022 – Gentili Colleghi e Colleghe, sono molto compiaciuto dalla fiducia che il congresso nazionale dell’USMIA mi ha conferito.

Durante i difficili anni trascorsi in India per l’incresciosa vicenda che mi ha coinvolto, ho ricevuto molta vicinanza, affetto e ammirazione da molti di Voi. Adesso, in cuor mio, sento il dovere di ricambiare e rendermi utile per i diritti, doveri e professionalità che caratterizzano un militare italiano.

Insieme alla squadra di esperti che forma il collegio direttivo dell’USMIA, ci impegneremo al fianco di ogni singolo collega per un miglior servizio.

Colgo l’occasione per rivolgere a Voi tutti e alle Vostre care famiglie il mio sincero

augurio di buon Natale e felice anno nuovo.

23 dicembre 2022

IL PRESIDENTE

Salvatore GIRONE