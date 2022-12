SCIVOLO-AUSILIARIA 2023. Resa nota oggi 27-12-2022 la circolare di Persomil – Protocollo n. 0769992. Sono interessati 61 Ufficiali e 265 Marescialli, prescelti tra i piu’ anziani in base alla data di nascita.

Roma, 27 dic 2022 – LA DOMANDA VA PRESENTATA DAL 1 GENNAIO 2023 ED ENTRO IL 1° MARZO 2023 (punto 5. della circolare in questione) e riguarda 61 ufficiali e 265 marescialli.

Cessazione anticipata dal servizio, a domanda, e collocamento in ausiliaria, per il 2023, degli Ufficiali e dei Marescialli (e gradi corrispondenti) dell’Esercito, della Marina Militare (escluso il Corpo delle Capitanerie di Porto) e dell’Aeronautica Militare ai sensi degli articoli 2229, commi da 1 a 5 e 2230 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare”.

La procedura finalizzata alla cessazione anticipata dal servizio ed al collocamento in ausiliaria per l’anno 2023 prevede che il personale interessato presenti apposita istanza tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo le istruzioni fornite con la presente circolare.

RIFERIMENTI NORMATIVI

a. L’articolo 2229 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice

dell’Ordinamento Militare” (C.O.M.), disciplina il collocamento in ausiliaria degli Ufficiali e dei Sottufficiali dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età (c.d. “scivolo”).

E’ escluso dall’applicazione del citato beneficio il personale appartenente all’Arma dei

Carabinieri e al Corpo delle Capitanerie di Porto.

b. Tale facoltà può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di Ufficiali e Marescialli indicato all’art. 2230 del C.O.M. e, comunque, nel limite delle risorse disponibili nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui ai precedenti artt. 582 e 583 del C.O.M. E’ inoltre prevista una riserva di posti a favore dei Tenenti Colonnelli e gradi corrispondenti, nella misura del 50% delle unità di Ufficiali da collocare in ausiliaria.

c. Con Decreto Ministeriale in corso di perfezionamento, è stato fissato in 61 Ufficiali (di cui 31 posizioni da attribuire, in virtù della citata riserva di posti, a Tenenti Colonnelli e gradi corrispondenti) e in 265 Marescialli, il contingente di personale da collocare in ausiliaria nel corso del 2023, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2229, co. 2 del C.O.M.

LA CIRCOLARE COMPLETA DI PERSOMIL DEL 27-12-2022 PUOI PRELEVARLA ANCHE DA QUI >>>

.