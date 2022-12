USMIA: POLIZZA DI TUTELA LEGALE GRATUITA. UN PREZIOSO REGALO PER GLI ASSOCIATI E LE LORO FAMIGLIE

Roma, 28 dic 2022 – Riceviamo e pubblichiamo. USMIA. La tutela – sotto ogni aspetto e forma – è uno dei presupposti imprescindibili affinché il personale appartenente alle FF. AA. e FF. PP. a ordinamento militare svolga le delicate e rischiose funzioni con determinazione, efficienza e in totale serenità. Una condizione che nutre la passione e aumenta il benessere di migliaia di Uomini e Donne che indossano, con onore e orgoglio, le prestigiose uniformi.

USMIA Interforze, che ha unito l’animo di tre Forze Armate – Esercito Italiano – Aeronautica Militare – Marina Militare e Guardia Costiera e due Forze di Polizia a Ordinamento Militare – Carabinieri e Guardia di Finanza – attraverso il sacrificio ed il puntuale impegno sinergico, fornito dai suoi esperti Dirigenti (se del caso pronti a confrontarsi anche sui tavoli Interforze), con l’entrata del nuovo anno, ha deciso di affrontare un ulteriore e considerevole sacrificio – soprattutto in termini economici – mediante l’attivazione di un’importante e innovativa Polizza assicurativa di Tutela Legale, completamente Gratuita A FAVORE DI TUTTI GLI ISCRITTI!

L’efficacia della polizza, operante non solo in Europa, ma anche in tutti i Paesi del bacino del Mediterraneo , consentirà all’associato, nonché ai membri del PROPRIO NUCLEO FAMILIARE, di beneficiare di una tutela reale, immediata e incomparabile, che garantirà loro il rimborso, fino ad euro 15.000, delle spese legali sostenute sia nella fase stragiudiziale, sia nell’ambito dei seguenti procedimenti:

penali , civili (risarcimento danni a persone o cose, circolazione stradale, vertenze con Enti o Istituti di assicurazioni previdenziali o sociali, nomina o revoca dell’amministratore di sostegno ecc.), amministrativi, contabili, fiscali;

diritto di famiglia (separazioni e divorzi consensuali, controversie relative all’obbligo di alimenti, ecc.) e successorio;

vertenze relative l’immobile residenziale di proprietà o concesso in locazione (comprese quelle con i fornitori e per i lavori di riparazione/manutenzione).

In buona sostanza, la copertura assicurativa risponderà su fatti ed eventi occorsi sia nell’ambito dell’attività di servizio, sia della vita privata. In tale quadro, tra le condizioni più allettanti offerte dalla polizza risalta la possibilità di LIBERA SCELTA DEL LEGALE DI FIDUCIA, del legale domiciliatario e dei consulenti tecnici, senza la corresponsione di alcun onere da parte dell’associato ( Franchigia Zero ), cui si aggiunge la possibilità di ottenere un Anticipo fino ad Euro 5.000 (sono rimborsate anche le spese di giustizia, la registrazione di atti giudiziari, il contributo unificato, e persino le spese dovute alla controparte in caso di soccombenza o di transizione). L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>

