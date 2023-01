Problematiche inerenti alla mobilità del personale della GdF. Il Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri scrive al Comando Generale per chiedere di superare alcune scelte che si sono rivelate afflittive per personale

Roma, 5 gen 2023 – SINAFI. A seguito di sollecitazioni pervenuteci da numerosi iscritti, la segreteria nazionale ha deciso di scrivere nuovamente al Comando Generale per prospettare alcuni aspetti salienti che si tradurrebbero in forti criticità, inerenti al piano degli impieghi del personale rientranti in queste categorie:

Personale cinofilo;

Maturazione dei dieci anni di servizio per poter presentare istanza di trasferimento;

Assegnazione dei neo appartenenti al Corpo, del ruolo finanzieri ed ispettori, nei reparti del sud che risultano particolarmente ambiti dal personale già in servizio ed in possesso di una notevole anzianità di servizio. Clicca qui per leggere la lettera >>>