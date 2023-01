L’EX COMANDANTE DELLE TRUPPE INGLESI IN AFGHANISTAN : “HARRY D’INGHILTERRA DISTRUGGE ANCHE LA REPUTAZIONE DEI MILITARI”

Roma, 8 gen 2023 – L’ex comandante del reparto in cui ha prestato servito Harry d’inghilterra, ha dichiarato con una certa irritazione che il figlio di Diana nel suo libro recentemente pubblicato si è rivoltato contro i militari, e lo ha accusato di danneggiare la loro reputazione dopo “aver distrutto quella della sua famiglia d’origine”.

Nel suo libro di memorie, il duca di Sussex descrive l’uccisione di 25 combattenti talebani in Afghanistan come “pezzi degli scacchi tolti dalla scacchiera”. L’ ex colonnello Tim Collins ha detto che “non è così che ti comporti nell’esercito”. Il principe Harry fornisce dettagli riservati e che il nemico userà contro di noi istigandoli alla radicalizzazione, che in Inghilterra è un problema importante.

Da una copia del libro messo in vendita in Spagna, la BBC ha tratto alcune pagine dive il principe Harry riveladettagli scabrosi del suo servizio come pilota. “Non è stata una statistica che mi ha riempito di orgoglio, ma nemmeno mi ha fatto vergognare”, scrive. “Quando sono stato immerso nella confusione della battaglia, non ho pensato a quelli come se fossero 25 persone. Non puoi uccidere persone se le vedi come persone. “In verità, non puoi ferire le persone se vedi loro come persone. Erano pezzi degli scacchi tolti dalla scacchiera, i cattivi eliminati prima di uccidere i buoni.

“Mi hanno addestrato e mi hanno addestrato bene.” Chi sono i talebani? Il ritiro del Regno Unito dall’Afghanistan è stato un disastro, i parlamentari affermano che le operazioni militari afghane del Regno Unito hanno ucciso almeno 64 bambini In risposta ai commenti del principe, un alto leader talebano Anas Haqqani ha twittato: “Signor Harry! famiglie che aspettavano il loro ritorno… “Non mi aspetto che la (Corte Penale Internazionale) vi convochi o che gli attivisti per i diritti umani vi condannino, perché sono sordi e ciechi per voi.”

Il colonnello Collins, che ha comandato il reparto do ìve Harry ha servito, ha condannato il libro definendolo una “tragica truffa per fare soldi”.

Riferendosi alla rivelazione del principe Harry di aver ucciso 25 combattenti nemici, il colonnello Collins disse: “Non è così che ti comporti nell’esercito; Non facciamo tacche sul calcio del fucile. Non l’abbiamo mai fatto.”

L’ex colonnello, che ha guadagnato fama mondiale per un discorso alla vigilia della battaglia alle truppe in Iraq, ha dichiarato: “Harry ora si è rivoltato contro l’altra famiglia, i militari, che una volta lo abbracciarono dopo aver distrutto la sua famiglia d’origine. Ha accusato il principe Harry

Il colonnello Richard Kemp afferma che i commenti di Harry potrebbero “infiammare vecchi sentimenti di vendetta”. Richard Kemp, a Kabul nel 2003 come comandante delle forze in Afghanistan, ha detto alla BBC che i soldati parlano delle persone che avevano ucciso o ferito solo in privato oppure mai, a volte come “un modo di decomprimere l’ansia e lo stress da combattimento, confidandosi”.

Riferendosi agli insorti talebani uccisi come pezzi degli scacchi, il colonnello Kemp ha affermato che tali commenti potrebbero dare “propaganda al nemico”. Ha aggiunto che le osservazioni potrebbero aver minato la sicurezza del principe Harry e potrebbero indurre le persone a vendicarsi. Il principe Harry ha servito brevemente come controllore aereo avanzato a terra poi è passato al pilotaggio di elicotteri Apache nella seconda missione.

Ben McBean, che ha perso un braccio e una gamba prestando servizio con i Royal Marines in Afghanistan ed è stato descritto dal principe Harry come un eroe dopo che la coppia si è incontrata in diversi eventi, ha detto che il reale doveva “stare zitto” . <<<<FONTE>>>