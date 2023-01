Roma, 8 gen 2023 – Un carabiniere di 46 anni in servizio a Capriolo (BS) è deceduto giorni fa mentre era in servizio. Il militare sarebbe stato stroncato da un malore improvviso.

La vittima è il brigadiere Domenico Tenaglia. L’allarme è stato lanciato pochi minuti prima delle 11 e, sul posto, sono arrivate in pochi minuti un’ambulanza e un’auto medica. Una corsa vana, per il 46enne non c’era già più nulla da fare. <<<FONTE>>>