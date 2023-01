Ladri al ministero: rubato congegno anti-007 per eludere intercettazioni

Roma, 11 gen 2023 – Tecnicamente serve per schermare i cellulari ed è molto utilizzato durante le prove di esame e nei concorsi pubblici per evitare che i candidati possano agevolmente trovare le soluzioni alle domande loro poste. Ma si conosce anche l’utilizzo che in certi ambienti si fa dei “jammer telefonici”, in gergo “ombrelli”, capaci di impedire qualsiasi localizzazione e intercettazione.

Attivare un jammer dentro ad una stanza dove si discute un qualsiasi “affare” equivale a bloccare ogni segnale. E sarà forse solo un caso ma uno di questi dispositivi all’avanguardia è stato rubato tra dicembre e la fine delle festività natalizie non in un magazzino qualunque, ma in quello del ministero delle Imprese e del “Made in Italy”.

