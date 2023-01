Difesa, le priorità di Crosetto: revisione delle strutture di vertice e nuovo metodo di finanziamento

Roma, 26 gen 2023 – Da ilsole24ore.com – Secondo il ministro si dovrà assicurare, «nel pieno rispetto dei dettami Costituzionali e dei principi che ci legano alle Organizzazioni internazionali (la Nato, l’Onu e l’Unione europea), la piena flessibilità d’impiego delle Forze Armate in tutti gli scenari e in tutti i domini fisici e non fisici dove è messo a repentaglio il futuro delle nostre istituzioni democratiche».

Una revisione delle strutture di vertice e un nuovo metodo di finanziamento del sistema Difesa. Sono due delle priorità indicate dal ministro Guido Crosetto in occasione dell’audizione sulle linee programmatiche del dicastero davanti alle commissioni riunite Difesa della Camera e Affari esteri e difesa del Senato.

«Stiamo vivendo una trasformazione storica»

È stata l’occasione per cogliere alcuni elementi che caratterizzano e caratterizzeranno la strategia dell’esecutivo Meloni in un ambito che, anche a seguito del conflitto tra Russia e Ucraina, ha assunto un ruolo sempre più strategico sotto il profilo del perseguimento degli interessi nazionali.Secondo Crosetto, stiamo vivendo una «trasformazione storica… L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>

