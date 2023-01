ASPMI / Assemblea Sindacale Militare – 184° Battaglione TLC “Cansiglio” e 33° Reggimento EW -TREVISO

Roma, 28 gen 2023 – L’Associazione Sindacale dei Professionisti Militari dell’Esercito continua a farsi conoscere attraverso le assemblee sindacali nelle Caserme d’Italia.

Ieri, 26 gennaio 2023, è stata la volta del 184° Battaglione TLC “Cansiglio” e del 33° Reggimento EW, entrambi di stanza nella Città di Treviso.

La nuova realtà sindacale delle Forze Armate, introdotta dalla Legge n.46 del 2022, sta entrando negli Enti dell’Esercito Italiano.

La curiosità dei partecipanti che hanno riempito le sale, messe a disposizione dai Comandanti degli Enti, è stata vivace e attenta.

Sono stati affrontati temi interessanti che hanno coinvolto i presenti, spaziando dall’analisi della nuova Legge sindacale al trattamento economico e giuridico del personale con le stellette e presentando il programma che ASPMI porterà avanti in tema di diritti, di tutela e soprattutto di crescita culturale sindacale al fine di valorizzare il lavoro e la capacità professionale delle donne e degli uomini in divisa che, diuturnamente, si prodigano per la Nazione e per il proprio territorio.

La grande attenzione, da parte di entrambi i Comandanti degli Enti che ci hanno accolto, e la stima dimostrata nei confronti di questa Sigla Sindacale sono la prova che l’Esercito guarda sempre avanti con grande attenzione per il personale e per chi è deputato a rappresentarlo.

ASPMI, fin da subito, ha instaurato una sinergia costruttiva con l’Amministrazione, che la sta portando ad avere apprezzamenti e riconoscimenti da parte dei tesserati che vogliono e credono in un Sindacato, determinato e leale, che riesca a rappresentarli ai massimi livelli Politici e Militari con uno spirito costruttivo e collaborativo.

Roma, 27 gennaio 2023

Associazione Sindacale Professionisti Militari

I fondatori

Francesco Gentile

Leonardo Mangiulli