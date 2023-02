FORZE ARMATE – SE VUOI INDOSSARE LA DIVISA FAI ATTENZIONE AI TATUAGGI

Roma, 2 feb 2023 – Il tatuaggio potrebbe generare il parere negativo all’arruolamento nelle forze armate italiane perchè potrebbe essere non compatibile con la divisa. Esistono eccezioni alla regola, anche se poche . In aggiunta , la commissione medica esaminatrice si potrebbe pronunciare negativamente anche in presenza di inizio delle pratiche di rimozione con il laser.

Inidonei sono quei concorrenti che presentino tatuaggi ed altre alterazioni permanenti volontarie dell’aspetto fisico sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall’apofisi spinosa della 7^ vertebra cervicale cd ‘prominente’), sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all’altezza dell’inserzione del deltoide sull’omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavità poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli).

Tuttavia, anche se localizzati nelle aree del corpo consentite, se per dimensioni, contenuto o natura i tatuaggi siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito alle istituzioni il candidato è ugualmente escluso .