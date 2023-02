Gli Usa hanno abbattuto il pallone spia cinese

Roma, 4 feb 2023 – AGI – L’oggetto aveva sorvolato alcuni siti militari sensibili in tutto il Nord America. Pechino aveva sostenuto servisse a rilevamenti meteorologici. – Gli Stati Uniti hanno abbattuto un pallone spia cinese che aveva sorvolato alcuni siti militari sensibili in tutto il Nord America. Il pallone spia è stato abbattuto al largo della costa della Carolina. Pechino aveva sostenuto che l’oggetto servisse a rilevamenti meteorologici.

È in corso l’operazione nelle acque territoriali degli Stati Uniti per recuperare i detriti. L’episodio è tornato ad acuire le tensioni tra Usa e Cina, tanto da spingere Washington a rinviare la visita in Cina del segretario di Stato, Antony Blinken, prevista nei prossimi giorni.

Un secondo oggetto nei cieli dell’America Latina

Nelle scorse ore il Pentagono ha individuato un secondo pallone spia cinese, questa volta sui cieli dell’America Latina. Il primo era stato identificato sopra il Montana, dove si trovano strutture militari che contengono missili nucleari.

