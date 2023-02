BLITZ DEI CARABINIERI / Brianza, il supermercato della droga alla Cascina Rossino non chiudeva mai: otto in cella

Roma, 5 feb 2023 – DA LEGGO.IT – Non zucchine e broccoletti a chilometri zero come qualsiasi cascina agricola. Ma droga. Cocaina ed eroina a fiumi. È stato smantellato dai carabinieri della compagnia di Vimercate, agli ordini del maggiore Mario Amengoni, un rete di spaccio di di sostanze stupefacenti tra Milano, Pavia e la Brianza concentrata al “supermarket” di Cascina Rossino, in un’area rurale di Vimercate, Comune brianzolo.

Sono otto le ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip Angela Colella in varie province di lombarde: quattro ai domiciliari e le altre in carcere.

Due indagati sono tuttora ricercati. Dietro le sbarre sono tutti i marocchini, mentre ai domiciliari sono finiti due coniugi 46enni di Robbiate (Lecco), una 41enne di Concorezzo e un altro brianzolo di 48 anni.

Secondo i carabinieri, «gestivano un ampio mercato, con migliaia di cessioni di droga documentate». L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>

.