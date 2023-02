NOIPA, visibile l’importo stipendio di fine febbraio 2023. Dovrebbero esserci delle novità

Roma, 5 feb 2023 – ANCHE SE CON QUALCHE GIORNO DI RITARDO, NOIPA HA PUBBLICATO OGGI GLI IMPORTI DELLO STIPENDIO DI FEBBRAIO 2023. Questo mese ci dovrebbero essere tre importanti novita’: il taglio del cuneo fiscale per gli stipendi piu’ bassi e il bonus stipendiale concesso con la finanziaria 2023.

Il terzo incomodo, che per questo mese si mangerà quasi tutti i miglioramenti, e’ il conguaglio fiscale 2022, che come tutti gli anni arriva preciso e spesso in negativo.

E’ ovvio che non sara’ uguale per tutti, Ognuno ha una sua storia stipendiale che con il conguaglio verra’ corretta e sanata. Va tenuto conto che anche per febbraio non ci sono le due rate da pagare sulle addizionale irpef regionale e comunale, le quali riprenderanno regolarmente dallo stipendio del prossimo mese di marzo e dureranno fino a novembre 2023.

Si potra’ capire meglio cosa e’ successo questo mese soltanto con la prossima pubblicazione del cedolino stipendio in PDF. Come sempre si rimane con i dubbi poiche’ con i soli numeri non si capisce nulla,

Buona domenica a tutti.