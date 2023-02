Roma, 8 feb 2023 – Possono partecipare al Concorso 2138 Allievi Agenti Polizia di Stato 2023 i volontari in ferma prefissata di un anno – VFP1 (in servizio da almeno 6 mesi continuativi, in rafferma o in congedo) e i volontari in ferma prefissata di quattro anni – VFP4 (in servizio o in congedo) che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione (2 Marzo 2023), siano in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici

titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado ( licenza media ) per i volontari delle Forze Armate in servizio o in congedo alla data del 31 Dicembre 2020

) per i volontari delle Forze Armate in servizio o in congedo alla data del diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità). Può essere conseguito anche entro la data di svolgimento della prova scritta d’esame aver 18 anni e non aver compiuto 26 anni di età (il limite è elevato per un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare svolto dai candidati) Gli altri requisiti possono essere consultati all’interno del Bando di Concorso.

DOMANDA AL CONCORSO

Le domande di partecipazione al Concorso 2138 Allievi Agenti Polizia di Stato 2023 (Riservato VFP1 e VFP4) andranno presentate dai candidati utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul Portale dei Concorsi della Polizia di Stato, cliccando sull’icona “Concorso pubblico” . Il periodo utile per presentare domanda è dalle ore 00.00 del 1 Febbraio 2023 alle ore 23.59 del 2 Marzo 2023.