Concorso 43 Tenenti in SP Ruoli Normali Esercito

Roma, 8 feb 2023 – Sono 43 Posti del Concorso Tenenti in SP Ruoli Normali Esercito sono così ripartiti:

2 Posti – Concorso Tenenti nel Ruolo dell’Arma dei Trasporti e dei Materiali dell’Esercito, di cui:

1 posto per laureati in Ingegneria elettronica (LM 29)

per laureati in 1 posto per laureati in Ingegneria meccanica (LM 33)

10 Posti – Concorso Tenenti nel Ruolo Normale del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito, di cui:

1 posto per laureati in Ingegneria aeronautica ovvero Aerospaziale e Astronautica (LM-20)

per laureati in 1 posto per laureati in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27)

per laureati in 1 posto per laureati in Ingegneria elettronica (LM-29)

per laureati in 1 posto per laureati in Ingegneria informatica (LM-32) o Informatica (LM-18) o Sicurezza informatica (LM-66)

per laureati in 2 posti per laureati in Ingegneria meccanica (LM-33)

per laureati in 2 posti per laureati in Ingegneria civile (LM-23), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), Architettura e ingegneria edile/architettura (LM-4) con abilitazione all’esercizio della professione

per laureati in con abilitazione all’esercizio della professione 1 posto per laureati in Scienze chimiche (LM-54)

per laureati in 1 posto per laureati in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM 35)

22 Posti – Concorso Tenenti nel Ruolo Normale del Corpo Ingegneri dell’Esercito da impiegare nei Domini Cyber e Spazio della Difesa, di cui:

4 posti per laureati in Ingegneria Aeronautica (LM-20) o Ingegneria Aerospaziale e Astronautica (LM-20)

per laureati in o Ingegneria Aerospaziale e Astronautica (LM-20) 4 posti per laureati in Ingegneria delle Telecomunicazioni (LM-27)

per laureati in 5 posti per laureati in Ingegneria Elettronica (LM-29)

per laureati in 7 posti per laureati in Ingegneria Informatica (LM-32) , Informatica (LM-18) o Sicurezza Informatica (LM-66)

per laureati in , o 2 posti per laureati in Fisica (LM-17)

2 posti per laureati in Medicina e chirurgia (LM-41) con abilitazione all’esercizio della professione

per laureati in con abilitazione all’esercizio della professione 1 posto per laureati in Medicina veterinaria (LM-42) con abilitazione all’esercizio della professione

per laureati in con abilitazione all’esercizio della professione 1 posto per laureati in Farmacia e farmacia industriale (LM-13) con abilitazione all’esercizio della professione

5 Posti – Concorso Tenenti nel Ruolo Normale del Corpo di Commissariato dell’Esercito, di cui:

4 posti per laureati in Giurisprudenza (LMG-01)

per laureati in 1 posto per laureati in Scienze dell’economia (LM-56) ovvero Scienze economico-aziendali (LM-77)

Sono previste, nelle misure indicate nel bando, delle riserve di posti per gli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica e per i coniugi e i figli superstiti ovvero per i parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate (compresa l’Arma dei Carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l’ordine della rispettiva graduatoria di merito.

REQUISITI DEL CONCORSO

Possono partecipare al Concorso 43 Tenenti in SP Ruoli Normali Esercito i cittadini italiani di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti d’età: non aver superato il giorno del compimento del 40° anno di età , se Ufficiali in ferma prefissata dell’Esercito, della Marina Militare o dell’Aeronautica Militare che hanno completato un anno di servizio in tale posizione o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento

, se Ufficiali in ferma prefissata dell’Esercito, della Marina Militare o dell’Aeronautica Militare che hanno completato un anno di servizio in tale posizione o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento non aver superato il giorno del compimento del 34° anno di età , se Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri che hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento

, se Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri che hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento non aver superato il giorno del compimento del 35° anno di età se non appartenenti alle predette categorie Oltre ai suddetti limiti di età è necessario possedere uno dei titoli di studio sopraindicati, specifici per ogni categoria di posti prevista. Tutti gli altri requisiti specifici possono essere consultati leggendo il Bando di Concorso.

DOMANDA AL CONCORSO

La domanda di partecipazione al Concorso 43 Tenenti in SP Ruoli Normali Esercito potrà essere presentata entro il 4 Marzo 2023 seguendo la procedura online disponibile sul Portale dei Concorsi del Ministero della Difesa ed esplicitata all’interno del Bando di Concorso.