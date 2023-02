Concorso 6500 VFI Esercito 2023

Roma, 8 feb 2023 – I 6500 posti del Concorso VFI Esercito 2023 sono ripartiti nei seguenti tre blocchi di incorporamento:

2200 posti nel 1° Blocco . La domanda di partecipazione può essere presentata dal 26 gennaio 2023 al 24 febbraio 2023;

. La domanda di partecipazione 2150 posti nel 2° Blocco . La domanda di partecipazione può essere presentata dal 12 aprile 2023 all’ 11 maggio 2023, per i nati dall’11 maggio 1999 all’11 maggio 2005 , estremi compresi;

. La domanda di partecipazione , estremi compresi; 2150 posti nel 3° Blocco. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 22 giugno 2023 al 21 luglio 2023, per i nati dal 21 luglio 1999 al 21 luglio 2005, estremi compresi.

È ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i tre blocchi, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.

Il 1° Blocco prevede la seguente ripartizione per incarico/specializzazione:

2143 posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata

9 posti per “elettricista infrastrutturale”

9 posti per “idraulico infrastrutturale”

14 posti per “muratore”

9 posti per “falegname”

5 posti per “fabbro”

7 posti per “meccanico di mezzi e piattaforme”

2 posti per “esploratore per squadrone a cavallo”

2 posti per “artigliere per la sezione di artiglieria a cavallo”

Il 2° Blocco prevede la seguente ripartizione per incarico/specializzazione:

2093 posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata

9 posti per “elettricista infrastrutturale”

9 posti per “idraulico infrastrutturale”

14 posti per “muratore”

9 posti per “falegname”

5 posti per “fabbro”

7 posti per “meccanico di mezzi e piattaforme”

2 posti per “esploratore per squadrone a cavallo”

2 posti per “artigliere per la sezione di artiglieria a cavallo”

Il 3° Blocco prevede la seguente ripartizione per incarico/specializzazione:

2093 posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata

9 posti per “elettricista infrastrutturale”

9 posti per “idraulico infrastrutturale”

14 posti per “muratore”

9 posti per “falegname”

5 posti per “fabbro”

7 posti per “meccanico di mezzi e piattaforme”

2 posti per “esploratore per squadrone a cavallo”

2 posti per “artigliere per la sezione di artiglieria a cavallo”

Il 10% dei posti a concorso è riservato alle seguenti categorie:

1) diplomati delle Scuole Militari

2) assistiti dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori e dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri

3) figli di militari deceduti in servizio

In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.

REQUISITI DEL CONCORSO

Possono partecipare al Concorso 6500 VFI Esercito 2023 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici

e godimento dei diritti civili e politici aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 24° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande fissata per ciascun Blocco di Incorporamento

e non aver superato il giorno del compimento del alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande fissata per ciascun Blocco di Incorporamento aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione Tutti gli altri requisiti possono essere consultati leggendo il Bando di Concorso. I candidati che intendono accedere ai posti previsti per “Elettricista Infrastrutturale”, “Idraulico infrastrutturale”, “Muratore”, “Falegname”, “Meccanico di mezzi e piattaforme”, “Fabbro”, “Esploratore per squadrone a cavallo” e “Artigliere per la sezione di artiglieria a cavallo” devono possedere, oltre ai sopraindicati requisiti di partecipazione, anche i titoli indicati all’interno dell’Appendice al Bando.

La domanda di partecipazione al Concorso 6500 VFI Esercito 2023 potrà essere presentata, esclusivamente online, tramite il portale dei Concorsi del Ministero della Difesa, entro il termine fissato per ciascun Blocco di Incorporamento. La procedura per l’invio della domanda di partecipazione è esplicitata all’interno del Bando di Concorso.