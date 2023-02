A Verona – caserme Dalla Bona e Duca – le prime assemblee sindacali nella storia dell’Esercito

Roma, 9 feb 2023 – dal giornaleadige.it – Debuttano le riunioni sindacali nell’esercito: oggi, per la prima volta dal 4 maggio 1861 (anno di costituzione dell’Esercito Italiano), dopo quasi 162 anni, hanno avuto luogo a Verona due riunioni sindacali nelle caserme dell’Esercito Italiano ad opera del sindacato S.I.A.M.O. Esercito, prima associazione sindacale professionale dell’Esercito iscritta all’albo ministeriale.

La prima riunione si è svolta in mattinata presso la caserma “Dalla Bona”, in centro città, ed ha coinvolto i militari del COMFOTER SUPPORTO ed del RECOM SUPPORTI. La seconda assemblea sindacale si è svolta nella caserma “G. Duca”, a Montorio Veronese, alla quale hanno partecipato i militari dell’85° Reggimento Addestramento Volontari e del 4° Rgt. Alpini Paracadutisti “RANGER”. I responsabili datoriali di entrambe le caserme, sia pure con qualche iniziale e fisiologica diffidenza, si sono mostrati rispettosi dei precetti e delle norme sulle associazioni sindacali previste dalla legge Legge n. 46 del 28 apr. 2022 “Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo” ed hanno autorizzato le riunioni. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

.