ALLOGGI DEMANIALI DIFESA / ULTIME DAL PARLAMENTO

Roma, 9 feb 2023 – da Casadiritto – Ci giunge notizia, direttamente dal Bollettino dei lavori parlamentari della Commissione Difesa della Camera, (in allegato) che venerdi 2 febbraio è stata presentata dal Capo Gruppo GRAZIANO Stefano e dai deputati ZINGARETTI, DE MARIA, CARE’ e FASSINO sempre del PD presso la Commissione Difesa, una interrogazione a risposta scritta rivolta al Ministro della Difesa Guido Crosetto, per “ sospendere tutti gli atti di recupero effettivi e potenziali “ anche in derivazione delle mancate vendite dopo lettera di offerta, Come noto tale necessità si manifesta in maniera urgente a macchia di leopardo, a discrezione dei Comandi, per effetto del dispositivo inserito nell’articolo 286 comma 3 e comma 3 bis che dispone il recupero degli alloggi. Un esempio ben chiaro è quello che è avvenuto anche in questi giorni con le lettere inviate agli utenti di Gaeta.

In atto comunque, ci sono decine di sfratti ad opera di importanti Comandi di Milano, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo e di quelli differenziati in Sardegna. Tale situazione si inquadra a maggior ragione dopo le dichiarazioni effettuate al Parlamento dal Ministro Crosetto e in attesa (ma quando?) di una convocazione di CASADIRITTO per un incontro con il Ministro sul tema degli alloggi In allegato: testo dell’interrogazione sulla sospensione degli sfratti.ù

In allegato interrogazione Camera deputati, clicca qui >>>

IL COORDINATORE DI CASADIRITTO

Roma 6 febbraio 23 SERGIO BONCIOLI