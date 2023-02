S.I.A.M.O. IN TOUR! SECONDA TAPPA AL REGGIMENTO GENIO FERROVIERI

Roma, 9 feb 2023 – Il S.I.A.M.O. Esercito fa tappa al Reggimento Genio Ferrovieri, uno dei reparti di élite della nostra Forza Armata e unico in Europa.

Anche stavolta abbiamo riscontrato con molto piacere una grande partecipazione, sia in termini quantitativi che dal punto di vista delle interazioni col pubblico, il quale ha manifestato interesse e curiosità verso questa nuova realtà sindacale ed, in particolare per il S.I.A.M.O. Esercito.

Durante il “question time” il Segretario Nazionale per il Nord–Est Mauro Palmas ed ilSegretario Regionale Marco Bianco hanno ricevuto numerose domande da parte dei partecipanti, soprattutto in merito agli ambiti di azione del S.I.A.M.O. applicati alla peculiarità del Reparto ospitante.

A chiusura dell’evento, l’Organizzazione Sindacale S.I.A.M.O. Esercito, nelle parole del Segretario Nazionale Nord–Est Mauro Palmas e del Segretario Regionale Emilia–Romagna Marco Bianco ha esplicitamente dato da intendere ai militari presenti di aver compreso una realtà lavorativa così unica nel suo genere e pertanto meritevole di particolare tutela. “Donne e uomini in uniforme, aderendo al S.I.A.M.O. non sarete mai

più da soli!”



DIRETTIVO NAZIONALE

S.I.A.M.O. Esercito