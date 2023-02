SIULM: “CAPO DI STATO MAGGIORE, I SOMMERGIBILISTI NON VANNO DIMENTICATI”.

Roma, 10 feb 2023 – Il SIULM ha chiesto al Capo di Stato Maggiore di porre maggiore attenzione sulla situazione alloggiativa del personale militare appartenente a questa Componente Speciale della Marina Militare. Infatti, gli alloggi dove il personale soggiorna dopo le attività operative, spesso versano in condizioni limite. La maggior parte di questi ultimi insiste in strutture ormai datate e non in linea con gli standard alloggiativi attuali. Abbiamo chiesto di predisporre un piano di adeguamento ed efficientamento delle strutture in argomento per consentire ai nostri colleghi di poter riposare in unità abitative più consone.

La nostra Sigla Sindacale, accogliendo quanto rappresentato dai nostri iscritti, ha evidenziato la differenza di trattamento economico rispetto ad altre Componenti/Reparti Speciali delle nostre Forze Armate (FF. AA)., nonché all’interno della stessa Marina. Abbiamo pertanto richiesto che a tale componente “d’elité”, fino a questo momento un po’ trascurata, venga valorizzata con il riconoscimento della sua peculiarità mediante una indennità supplementare mensile. Questo emolumento accessorio dovrebbe essere conteggiato tenendo in considerazione quanto già percepito dalle Forze Anfibie e cioè quantificato tra il 50% e il 90% dell’indennità operativa di base.

Il SIULM ha confermato la propria disponibilità ad un confronto aperto e costruttivo per la definizione delle problematiche rappresentate.

Istrana (TV), 06/02/2023

DIPARTIMENTO MARINA MILITARE – SIULM