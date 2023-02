Aggressione a Centocelle, morto il militare Danilo Salvatore Lucente Pipitone. Caccia ai killer, l’ipotesi rapina

Roma, 12 feb 2023 – Dal giornale ilmessaggero.it – Danilo Salvatore Lucente Pipitone, 44 anni, era in coma in rianimazione all’Umberto I. I familiari hanno appreso del decesso dai sanitari del policlinico.

Il suo cuore ha smesso di battere nel reparto di rianimazione dell’Umberto I. Danilo Salvatore Lucente Pipitone non ce l’ha fatta. È morto il caporal maggiore dell’Esercito originario di Erice (Trapani), 44 anni, vittima di una brutale aggressione avvenuta in strada alle due e trenta della notte tra venerdì e sabato in via dei Sesami, all’angolo con viale Palmiro Togliatti, a Centocelle.

Al Policlinico Umberto I è arrivata la famiglia dalla Sicilia. I familiari hanno appreso dai sanitari del decesso.

