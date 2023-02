Conguaglio fiscale anno 2023 personale G. di F. – il Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri richiede al Ministro dell’Economia e delle Finanze un improcrastinabile intervento risolutivo

Roma, 12 feb 2023 – Questa O.S. ha appreso delle preoccupanti notizie relative a potenziali problematiche inerenti all’applicazione del conguaglio fiscale anno 2023 (ragguagliato agli emolumenti percepiti nella scorsa annualità) che, laddove accertate, potrebbero esporre il personale del Corpo a gravi conseguenze nell’affrontare la vita quotidiana e gli impegni economici, personali e familiari, con riflessi anche futuri.

Parrebbe, infatti, che, in caso di conguaglio negativo, il sistema Noi PA addebiterebbe, in unica soluzione, l’intero importo sugli emolumenti in fase di erogazione per il mese di febbraio 2023.

Potrebbe, dunque, non essere escluso che, in determinate circostanze, lo stipendio per la corrente mensilità sarebbe di importo irrisorio, con quanto intuitivamente ne conseguirebbe, ai danni dei colleghi colpiti da questa eventualità. (…)

(CLICCA QUI per visualizzare la lettera integrale)