Gratuità del trasporto via mare verso le isole minori della Sicilia in favore del personale militare – Risultato del SI.NA.G.

Roma 11 feb 2023 – L’impegno sindacale assunto, dalla nostra Organizzazione Sindacale, nei confronti dei nostri colleghi, relativo al trasporto via mare per le isole minori della Sicilia è stato mantenuto.

Con l’inizio del 2023 ha visto riproporsi, in forma più grave, l’annosa quaestio relativa alle tariffe dei trasporti marittimi che vede interessato il personale militare, appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, in servizio sulle isole minori della Regione Sicilia.

Il Sindacato Nazionale Guardiacoste – SI.NA.G. – si è immediatamente attivato nella ricerca di una pronta risoluzione a ristoro dei colleghi, per cui al fine di dare maggiore rinforzo all’attività sindacale di rappresentanza si è immediatamente sviluppata una sinergia d’intenti con l’Unione Sindacale Militari Interforze Associati – U.S.M.I.A.

Grazie al profondo confronto del SI.NA.G. e di USMIA con esponenti politici dell’Assemblea Regionale Siciliana si è potuto portare all’attenzione l’aumento tariffario, che è stato innalzato sino ad €. 500,00 euro della la quota mensile, per il trasporto marittimo patito da parte dei colleghi in servizio presso le isole minori della Sicilia. Tutto ciò ha difatti ha reso insostenibili le ordinarie condizioni di vita di chi, grazie allo spirito di sacrificio personale e familiare, garantisce in territori lontani dalla terra ferma la salvaguardia della vita umana e l’ordine pubblico.

Alla parte politica le OO.SS. hanno sottolineato la peculiare opera svolta dal personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, la quale assume ancor maggiore rilievo sociale, in considerazione dell’apporto in termini di sicurezza e soccorso nelle giurisdizioni isolane, nonché sugli stessi mezzi navali di trasporto per la continuità territoriale.

Dal confronto sì è avuto modo di constatare la particolare sensibilità espressa dalla parte politica Regione siciliana, in particolare dal Presidente dell’A.R.S. On. Gaetano GALVAGNO, tale che proprio in questi giorni la Commissione Bilancio all’ARS ha approvato le coperture finanziarie per consentire la gratuità degli spostamenti da e per le isole minori per Forze Armate e delle Forze di Polizia che si spostano per motivi di servizio.

Viene quindi, finalmente, eliminata un’ingiustificata disparità di trattamento tra appartenenti alle forze armate, Corpi dello Stato nonché per pubblici dipendenti che usufruiscono del trasporto pubblico per motivi di servizio”.

Un nuovo risultato , di particolare perso, raggiunto dal SI.NA.G. grazie anche alla sinergia sindacale sviluppata con U.S.M.I.A. in favore dei colleghi..

Questa Segreteria Nazionale e la Segreteria Regionale del SI.NA.G. esprimono un particolare al Presidente On. Gaetano GALVANGO ed all’Assessore al Bilancio On. Marco FALCONE.

LA SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE DEL SI.NA.G.

Il Segretario Generale Nazionale

dr. Pasquale DE VITA