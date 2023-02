USMIA SICILIA: OBBIETTIVO RAGGIUNTO! – TRASPORTI, BIGLIETTI GRATUITI ISOLE MINORI PER FORZE ARMATE.

Roma, 12 feb 2023 – Un altro obiettivo è stato raggiunto da Usmia che – in sinergia con il Sinag – ha mantenuto gli impegni presi con i colleghi costretti ad avvalersi dei mezzi di trasporto marittimi per raggiungere le proprie sedi di servizio nelle isole minori siciliane.

Uomini e donne con le stellette che sostenevano spese esorbitanti di viaggio, con importi che si attestavano sui 500 euro mensili.

In questi giorni, infatti, a seguito di un intenso confronto tra le due componenti sindacale-militare e politica, è stata approvata la norma regionale che prevederà, per il personale in servizio nelle isole minori, la gratuità del trasporto via mare.

A gran voce la nostra organizzazione sindacale esprime profonda gratitudine nei confronti degli organi politici della Regione siciliana per la solidarietà dimostrata.

Usmia sarà sempre al fianco dei propri associati per rappresentare le loro legittime aspettative.

Roma 10 febbraio 2023

LA SEGRETERIA GENERALE – USMIA