Inaccettabili ritardi nell’assegnazione dei ticket restaurant. Il Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri scrive al Comando Generale.

Roma, 14 feb 2023 – La scrivente Organizzazione Sindacale è ormai costantemente destinataria di segnalazioni che pervengono da personale in servizio presso diverse Regioni circa ritardi nella corresponsione dei ticket che, in alcuni casi, si protraggono da più di sei mesi.

Senza voler richiamare la normativa, ben nota, che disciplina le casistiche in cui è prevista la corresponsione del ticket restaurant in luogo dell’istituto della MOS (Mensa Obbligatoria di Servizio), è doveroso riflettere sul fatto che nella maggior parte dei casi segnalati si sta parlando di personale che è potenzialmente un avente diritto del “buono” in ogni turno di servizio, per cui al credito di buoni, che ha ormai raggiunto numeri rilevanti, specularmente corrisponde un esborso da parte del finanziere almeno pari ai buoni di cui è a credito.

Clicca qui per leggere la lettera integrale

.