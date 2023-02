CARABINIERI: Riposo medico.

Roma, 14 feb 2023 – Il SIULM Carabinieri ha scritto al Comando Generale per rappresentare una problematica emersa riguardo l’ultima circolare che affida all’Inps le visite fiscali durante gli orari di reperibilità durante il riposo medico per infermità.

In particolare, viene chiesto ai militari di inviare il certificato medico nella mattinata e comunque non oltre le 14.00 del primo giorno di malattia per permettere all’ufficio superiore di poter inviare i dovuti controlli (visite fiscali delegale all’INPS). Ciò per diversi militari non è possibile poiché spesso il proprio medico di famiglia riceve in alcuni giorni solo in orari pomeridiani ed al mattino è impegnato nelle visite a domicilio. Oltretutto leggendo la circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – SM Uffici Affari Giuridici e Condizione Militare – n.108/208-6-1-1975 in cui vi è scritto:…“è possibile ora concludere considerando validi anche quei certificati che attestino la malattia (solo) dal giorno precedente alla loro redazione e alla stessa visita, fermo restando l’obbligo del militare di avvisare senza ritardo il superiore diretto dello stato di malattia insorto”…

Il DIRETTIVO SIULM CARABINIERI ha chiesto al Comando Generale un suo intervento ed un incontro con questa Sigla Sindacale affinché la situazione venga risolta, ed ogni reparto venga reso edotto riguardo la giusta interpretazione della normativa onde evitare inutili procedimenti disciplinari con susseguenti ricorsi amministrativi.

