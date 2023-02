Personale At.P.I. – Riflessioni e #proposte sul “mantenimento” della specializzazione e delle professionalità maturate. Il Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri scrive al Comando Generale

Roma, 14 feb 2023 – La scrivente Organizzazione Sindacale, allo scopo di veicolare e supportare proposte migliorative delle condizioni di lavoro del personale, in un’ottica collaborativa “peer-to-peer”, ritiene sia utile suscitare ogni riflessione intorno al modello procedurale in atto, volto al mantenimento della specializzazione in discorso (differente rispetto al più complesso iter costituente le attività di aggiornamento), giacché è fuor di dubbio l’importanza strategica di detta componente e l’interesse, ove possibile, a incentivare coloro che ne fanno parte a restarvi, contribuendo a non disperdere le professionalità acquisite e il prezioso bagaglio esperienziale (…)

CLICCA QUI per visualizzare la lettera integrale

.