Ricorrenza Santo Patrono: il personale ha diritto al recupero della giornata lavorativa – ASPMI

Roma, 14 feb 2023 – ASPMI, nel gennaio scorso, ha inoltrato una lettera all'Amministrazione Difesa per sollevare, e chiarire, una criticità relativa alla fruizione del recupero della giornata festiva del Santo Patrono, quando il personale è lontano, per motivi di lavoro, dalla propria sede di servizio (qui il contenuto della lettera).

Il quesito è stato inoltrato allo Stato Maggiore dell’Esercito – I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale.

Il problema sopra indicato riguarda il personale inviato in servizio isolato e che, comandato a prestare servizio in altra sede, non fruisce, di fatto, della festività al pari del personale militare rimasto nella propria sede stanziale.

Inoltre, ASPMI ha chiesto chiarimenti in merito alla posizione amministrativa del personale che, viceversa, viene comandato a prestare servizio attivo in altra sede, in cui viene aggregato, durante la festività del Santo Patrono.

Lo Stato Maggiore Esercito, condividendo pienamente la rilevanza della problematica avanzata da questa sigla sindacale, ha richiamato l’attenzione del Vertice interforze.

A seguito del nostro intervento, il 13 febbraio scorso, lo Stato Maggiore dell’Esercito ha diramato una circolare che disciplina una volta per tutte l’annosa questione in modo favorevole per tutto il personale.

Nello specifico, il Vertice interforze, fornendo riscontro al predetto quesito con la comunicazione alla quale si fa riferimento, ha reso noto “che l’attribuzione della citata festività sia da riferire alla sola “sede di lavoro abituale”.

Pertanto, si dovrà consentire al dipendente militare, nei casi in cui sia inviato in missione in luogo diverso, di recuperare la giornata non goduta all’atto del rientro.

Un ottimo risultato che ASPMI condivide con tutto il personale, l’ennesima prova tangibile di come e quanto questa sigla sindacale sia vicino al Personale e sia in grado di trovare e dare risposte concrete.

