USMIA Esercito: Prima assemblea sindacale presso la sede del 46° Reggimento Trasmissioni

Roma, 14 feb 2023 – Si è tenuta oggi, 13.02.2023, la prima assemblea sindacale di USMIA presso la caserma Turba di Palermo. Presenti alla riunione il Segretario generale Leonardo NITTI, il Membro del Comitato Nazionale Salvatore MICCICHE’, il segretario regionale Roberto PERETTI, i quali hanno preso la parola ed hanno illustrato il programma avanzato dall’associazione. Presente anche il nostro presidente Salvatore GIRONE, che come sempre è stato attivo e partecipe con un videomessaggio di saluti a tutti i presenti di oggi.

USMIA nasce come la prima associazione di stampo sindacale che include al suo interno il Comparto Difesa e Sicurezza: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza, proprio da ciò deriva la sua forza, dall’unione di tutti i rappresentanti e degli associati delle FF.AA. Lo scopo di USMIA non sarà quello di risolvere problemi collettivi, come accadeva per gli organi di rappresentanza militare, bensì quello di promuovere, in via esclusiva, gli interessi ed i bisogni dei militari in ogni campo: contrattazione con l’autorità politica e militare, sportello sanitario per pratiche medico-legali, sportello consulenza trattamento economico e previdenziale, sportello disciplina, sportello psicologico, ognuno di questi con un team valido di professionisti del settore. USMIA offre ai propri associati ed alle loro famiglie, anche la facoltà di avvalersi di una polizza di assicurazione giuridica gratuita, in ambito penale, civile, amministrativo, di diritto di famiglia.

La riunione svoltasi oggi, grazie alla disponibilità e apertura del Comandante Col. Giuseppe LORUSSO, ha riscosso una notevole risonanza, molte le domande del personale, associato e non, che si è mostrato interessato alle proposte ed ai quali è stato fugato ogni dubbio in ogni ambito, grazie ai Dirigenti oggi presenti.

Dopo due ore di assemblea i 110 militari presenti, tra Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Volontari hanno dimostrato con un lungo applauso, il loro gradimento.

Le competenze di ognuno di noi per il benessere di ogni collega!

Palermo, 13.02.2023

Il Segretario Regionale Sicilia Esercito – USMIA

Roberto PERETTI