ASPMI e l’Associazione Nazionale Psicologi e Psicoterapeuti insieme per i militari e per le loro famiglie

Roma, 17 feb 2023 – ASPMI e A.Na.P.P. Associazione Nazionale Psicologi e Psicoterapeuti si sono uniti a sostegno del personale militare e dei propri familiari.

L’Associazione Nazionale Psicologi Psicoterapeuti è nata nel 2000 ed è composta da professionisti e formatori con consolidata esperienza in ambito clinico, organizzativo, sanitario, scolastico-educativo ed universitario.

L’Associazione intende contribuire alla diffusione di una cultura e di una pratica psicologica che affianchi e sostenga gli individui e le organizzazioni in percorsi costruttivi di cambiamento oltre che promuovere iniziative nel campo della psicologia della salute e promuovere tra gli psicologi e le altre figure professionali la cultura della condivisione delle informazioni e delle esperienze per la costruzione di percorsi assistenziali e di servizi innovativi e di qualità.

La convenzione tra ASPMI e A.Na.P.P. prevede l’attivazione di un punto di riferimento telefonico e indirizzo email dedicato, per l’accoglienza delle richieste e l’eventuale invio allo specialista di riferimento, colloqui psicologici Individuali, rivolti a persone che necessitino di un supporto psicologico per risolvere e superare vissuti critici di vita, Parent training, sostegno alla genitorialità, che consiste in un programma specifico condotto da un esperto con la finalità di migliorare le abilità del/ dei genitore/i in relazione a specifiche problematiche del figlio, di ridurre lo stress familiare e incrementare le capacità di risoluzione dei problemi all’interno della famiglia, un percorso di Psicoterapia Individuale, rivolto a persone che presentino la necessità di un intervento per problematiche psicologiche, si tratta quindi di un vero e proprio percorso di cura. Inoltre sono previsti webinar on line o in presenza su argomenti che interessano il mondo militare e non solo.

Roma, 26 febbraio 2023

Associazione Sindacale Professionisti Militari

I fondatori

Francesco Gentile

Leonardo Mangiulli