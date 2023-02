BARLETTA,USIF: SALVA BAGNANTI IN DIFFICOLTA’. PREMIATO FINANZIERE EROICO

Roma, 17 feb 2023 – L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) plaude al collega Nunzio Disalvo, Vicebrigadiere della Guardia di Finanza in servizio presso la Stazione Navale di Bari (sezione Unità Navali), per l’importante riconoscimento da parte del Comune di Barletta. Nell’estate 2022, libero dal servizio, ha eroicamente salvato, in condizioni estreme, tre bagnanti in evidente difficoltà proprio in prossimità del litorale di Barletta.

Per tale gesto eroico, in data 13 febbraio, alla presenza delle massime Autorità locali, gli è stata conferita la civica benemerenza “Città di Barletta”.

Il Segretario Generale USIF, Vincenzo Piscozzo, unitamente al Segretario Regionale della Puglia, Angelo Delcuratolo, si congratulano con il collega che ricopre anche il ruolo di Segretario Provinciale Barletta-Andria-Trani dell’USIF”.

Lo dichiara, in una nota, la Segreteria Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF).