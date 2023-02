PRIMO INCONTRO SINDACALE IN PIEMONTE IL S.I.A.M.O. IN TOUR FA TAPPA A VENARIA!

Roma, 17 feb 2023 – Nella giornata del 16 febbraio, il S.I.A.M.O Esercito ha condotto la sua prima assemblea sindacale in Piemonte ed ha scelto il 34° Distaccamento Permanente AVES “Toro” di Venaria Reale (TO).

Trattasi di Reparto d’élite situato in un contesto ambientalistico prestigioso a fianco della Reggia, struttura architettonica risalente alla seconda metà del XII° sec. d.C. patrimonio dell’umanità.

L’accoglienza ricevuta da parte del personale del Reparto è stata degna di nota, caratterizzata da gentilezza, cortesia e vicendevole rispetto.

Ad assistere erano presenti militari appartenenti a tutte le categorie del servizio permanente, nessuna esclusa!

Il “via alle danze” è stato dato dal Membro della Segreteria Regionale per il Piemonte e la Valle D’Aosta Alessia CALISI, la quale ha esordito facendo riferimento all’Art. 39 della nostra Carta costituzionale in cui è sancita la libertà di associazione sindacale, libertà concessa finalmente anche al personale con le stellette.

Dopo una precisa descrizione di cos’è il S.I.A.M.O. in termini costitutivi, programmatici e di servizi resi, prende la parola Ivano COMAROLI Segretario Regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta il quale si è prodigato nel fornire risposte chiare e concrete alle domande poste dagli astanti, riscontrando un grande interesse da parte di tutti per gli argomenti trattati.

“Il S.I.A.M.O. Esercito nasce quale risposta naturale e fisiologica ai bisogni del personale militare!

Ed è per questo che possiamo dichiarare senza riserve che il centro verso cui converge tutto il lavoro degli Uffici e dei Dipartimenti del S.I.A.M.O Esercito è ognuno di voi! Nessuno escluso!” Queste le parole del Responsabile Nazionale dell’Ufficio Stampa e della Comunicazione Michele TOSO.

L’incontro termina con il tesseramento dei nuovi associati e con il desiderio della quasi totalità dei presenti di conoscere ancora più nel dettaglio la realtà associativa che il S.I.A.M.O. Esercito egregiamente rappresenta.

DIRETTIVO NAZIONALE

S.I.A.M.O. Esercito