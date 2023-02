Roma, 17 feb 2023 – Il TFS del personale del comparto difesa e sicurezza deve essere ricondotto immediatamente in una fisiologica erogazione in tempi brevi.

Non può essere accettato che il suo differimento, attuato momentaneamente in tempi di crisi economica, sia diventato la normalità! TFS in tempi rapidi e in unica soluzione!”

Eliseo Taverna, Segretario Generale del Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri