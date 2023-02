𝗦𝗢𝗟𝗜𝗗𝗔𝗥𝗜𝗘𝗧𝗔’ 𝗗𝗘𝗟 𝗦𝗜𝗡𝗗𝗔𝗖𝗔𝗧𝗢 𝗔𝗜 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗘𝗚𝗛𝗜 𝗗𝗜 𝗖𝗥𝗢𝗧𝗢𝗡𝗘 𝘔𝘐𝘎𝘙𝘈𝘕𝘛𝘐, 𝘜𝘚𝘐𝘍: 𝘋𝘖𝘗𝘖 𝘚𝘈𝘓𝘝𝘈𝘛𝘈𝘎𝘎𝘐𝘖 𝘍𝘐𝘕𝘈𝘕𝘡𝘐𝘌𝘙𝘐 𝘌𝘙𝘖𝘐 𝘙𝘐𝘚𝘊𝘏𝘐𝘈𝘕𝘖 𝘐𝘓 𝘗𝘙𝘖𝘊𝘌𝘚𝘚𝘖

Roma, 26 feb 2023 – Dal portale web USIF. โ€œOmicidio colposo plurimo e incendio colposo.

Sono le ipotesi di reato a carico di quattro finanzieri della Sezione operativa navale di Crotone che il 30 agosto 2020 intervennero per salvare un gruppo di migranti a bordo di una barca a vela in difficoltร tra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro, in Calabria.

Durante lโ€™intervento, perรฒ, sulla barca si รจ verificata unโ€™esplosione ed รจ scoppiato un incendio che ha causato la morte di 4 profughi.

I colleghi adesso rischiano il processo, nonostante in quella circostanza essi stessi hanno rischiato la vita rimanendo feriti proprio a seguito dellโ€™esplosione.

Secondo lโ€™accusa, i finanzieri non avrebbero osservato le regole di sicurezza e quindi la tragedia si sarebbe potuta evitare.

Dopo la vicenda, da piรน parti sono arrivate attestazioni di stima per i quattro finanzieri, arrivando a definirli โ€œeroiโ€.

Ora, perรฒ, il loro eroismo rischia di condannarliโ€. Il Segretario Generale dellโ€™Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF), Vincenzo Piscozzo, unitamente al Segretario Regionale Calabria, Gaetano Proietto, auspicano, โ€œnel pieno rispetto del lavoro della magistratura, un esito favorevole della vicenda giudiziaria a carico dei colleghiโ€ ed esprimono โ€œvicinanza e solidarietร ai finanzieri di Crotone, impegnati quotidianamente nel presidio di vigilanza in mare e nel contrasto all’immigrazione clandestinaโ€.