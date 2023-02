Giocavano in divisa alle slot machine, due carabinieri nei guai

Roma, 26 feb 2023 – Un brigadiere, ora in pensione, e un carabiniere scelto, all’epoca dei fatti in servizio alla caserma di Curtatone (MN), sono comparsi davanti al giudice. Devono difendersi dall’accusa di falso e di gravi violazione alle consegne. Due procedimenti, il primo civile e il secondo militare, che sono stati riuniti in un solo procedimento.

I fatti risalgono al maggio del 2019 quando i militari sono stati sorpresi a giocare alle slot machine in divisa. Erano stati sospesi dal servizio. L’indagine era scattata nella primavera di quell’anno per verificare voci secondo cui l’auto di servizio era parcheggiata troppo spesso, soprattutto di sera, davanti al locale delle slot machine.

Eccesso di zelo? Niente affatto. A giocare alle slot machine erano proprio loro. Carabinieri, in divisa, in orario di lavoro. Cambiavano i soldi e si attaccavano alle slot. Lo hanno fatto per mesi, troppi per passare inosservati ai gestori, agli altri clienti e alle telecamere di sorveglianza all’interno del locale. La prossima udienza il 26 settembre prossimo. <<<FONTE>>>