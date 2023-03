Concorso 1500 VFI Marina Militare 2023

Il Concorso VFI Marina Militare 2023 mette a disposizione 1500 posti da VFI Marina, di cui:

Non è possibile chiedere l’arruolamento in più di un settore d’impiego, neanche presentando distinte domande.

Il reclutamento è effettuato su distinti incorporamenti, così suddivisi:

1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese di giugno 2023, per i primi 385 classificati nella graduatoria di merito generale, di cui 210 posti per il CEMM – settore d’impiego «navale», 50 per CEMM “Anfibi” e 125 per le CP

2° incorporamento CEMM Navale, Forze Speciali e CP, previsto nel mese di settembre 2023, per i successivi 387 classificati nella graduatoria di merito generale, di cui 177 posti per il CEMM – settore d’impiego «navale» e 125 per le CP; inoltre, con il 2° incorporamento saranno immessi i primi 60 classificati nella graduatoria di merito CEMM «incursori e i primi 25 della graduatoria di merito “Componente subacquei” (che saranno ulteriormente suddivisi in 22 CEMM “palombari” e 3 CP “sommozzatori”»

3° incorporamento CEMM Navale, CP, Componente aeromobili, CEMM Anfibi e CP Soccorritori Marittimi, previsto nel mese di novembre 2023, per 394 concorrenti così ripartiti: i successivi 263 classificati nella graduatoria di merito generale, di cui 145 posti per il CEMM e 118 per le CP, i primi 30 della graduatoria di merito CEMM “sommergibilisti”, i primi 56 della graduatoria di merito “Componente aeromobili” (che saranno ulteriormente ripartiti in 50 CEMM e 6 CP), e i primi 5 della graduatoria di merito CP “soccorritori marittimi”; inoltre, con il 3° incorporamento saranno immessi i successivi 40 classificati nella graduatoria di merito per il CEMM “anfibi”