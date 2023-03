Roma, 2 mar 2023 – Il Concorso VFI Aeronautica 2023 mette a disposizione 775 posti, di cui:

a) 725 “ordinari” per categorie varie che saranno assegnate dalla Forza Armata

b) 50 per il settore d’impiego «COMOS (STOS/Incursori)»

Il reclutamento è effettuato in un unico blocco, con due distinti incorporamenti, così suddivisi:

– 1° incorporamento, previsto orientativamente nel mese di agosto/settembre 2023, per i primi 388 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito per “VFI ordinari”

– 2° incorporamento, previsto orientativamente nel mese di ottobre/novembre 2023, per i secondi 337 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito per “VFI ordinari” e 50 per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)”

Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie: diplomati presso le Scuole Militari; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare; assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.

Possono partecipare al Concorso 775 VFI Aeronautica 2023 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici

aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 24° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione

aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione Tutti gli altri requisiti possono essere consultati leggendo il Bando di Concorso.