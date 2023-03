Allarme carabinieri, ne mancano 12mila e sono sempre più anziani

Roma, 9 mar 2023 – Da ilsole24ore.com – In prospettiva, ma non solo, servono anche tecnici informatici, hacker etici, persone capaci di destreggiarsi con le criptovalute, il metaverso e la criptofonia, che l’Italia non ha a sufficienza.

Mancano quasi 12mila carabinieri e l’età media, sempre più alta, a causa del blocco del turn over scontato negli anni passati, può porre delle criticità, specie nei reparti dove servono «reattività e prestanza fisica». Il generale Teo Luzi, Comandante dei Carabinieri, ha chiesto al Parlamento attenzione sulle necessità dell’Arma, partendo dal bene più prezioso: le risorse umane.

Reclutamento straordinario e requisiti

Per la «piena efficienza» servirebbe un reclutamento straordinario. E pensando in prospettiva, ma non solo, servono tecnici informatici, hacker etici, persone capaci di destreggiarsi con le criptovalute, il metaverso e la criptofonia, che l'Italia non ha a sufficienza.

