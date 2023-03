ANSA / Spionaggio: Walter Biot condannato a 30 anni dai giudici militari. Accusato di aver ceduto documenti classificati a un funzionario dell’ambasciata russa

Roma, 9 mar 2023 – ANSA. Il Tribunale Militare di Roma ha condannato a 30 anni Walter Biot, l’ufficiale di Marina accusato di spionaggio per avere ceduto notizie e atti segreti ad un funzionario dell’Ambasciata russo in Italia in cambio di denaro.

I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche.

Nel corso del suo intervento il difensore, l’avvocato Roberto De Vita, ha affermato che “Biot non ha avuto possibilità di difendersi.

Non è un processo normale quello che trattiamo. Continueremo questa battaglia fino a quando Walter Biot non verrà reintegrato con onore nella Marina Militare. La sentenza è attesa in serata”.

La Procura Militare di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per l'ufficiale di Marina, Walter Biot, accusato di spionaggio per avere ceduto, nel marzo 2021, documenti classificati ad un funzionario dell'Ambasciata russa in Italia in cambio di denaro.

