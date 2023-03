Ghedi (BS), Open Day per i 100 anni dell’Aeronautica: niente prenotazione online per entrare all’aerobase

Roma, 12 mar 2023 – Dal giornaledibrescia.it – Niente prenotazione online e una riduzione dell’orario di apertura. Sono le due novità che interessano i numerosissimi appassionati che, martedì 28 di marzo, visiteranno la base militare di Ghedi, sede del 6 Stormo.

Come era stato annunciato, per celebrare i 100 anni dell’Aeronautica militare italiana, con l’obiettivo di «favorire l’interazione con la comunità locale», martedì 28 marzo la base aerea di Ghedi sarà aperta al pubblico: i visitatori potranno assistere all’attività di volo pianificata per l’occasione ed effettuare un percorso itinerante nell’area espositiva attraverso la mostra statica dei mezzi e dei materiali in dotazione allo Stormo.

Saranno in esposizione anche il «vecchio» Tornado, che l'anno scorso ha festeggiato 40 anni di onorato servizio, e, per la prima volta, il nuovissimo F-35 Lightning II, il più moderno e avanzato aereo da combattimento in forza ai Diavoli Rossi. Dal 6 Stormo fanno sapere che, a differenza di quanto a suo tempo comunicato, l'accesso alla base potrà avvenire tra le 12.30 e le 16.30, dunque per quattro ore invece che sei.



