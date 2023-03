RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO SINDACALE – CHIARIMENTI

Roma, 13 mar 2023 – Il S.I.A.M.O. Esercito, un’organizzazione sindacale composta da donne e uomini che si impegnano altruisticamente per i propri associati, desidera chiarire le modalità di calcolo del contributo sindacale dopo le insinuazioni fatte in un articolo pubblicato sul sito www.sassate.it

Il nostro sindacato, come tutte le altre organizzazioni sindacali, ha iscritto i propri associati mediante delega di riscossione del contributo sindacale, come previsto all’art. 13 comma 3 della legge n. 46 del 28 aprile 2022. Tuttavia, recentemente è emerso che la trattenuta sulla parte di stipendio netto relativo all’indennità operativa fondamentale non viene calcolata sulla sola operativa tabellare di base a causa di criticità gestionali tra due diverse articolazioni della Pubblica Amministrazione, che comportano una trattenuta d’importo leggermente maggiore a quella prevista dalla legge e richiesta da questa O.S. con la delega stipendiale.

Il S.I.A.M.O. Esercito ha prontamente segnalato, in data 10.02.23, tali discrasie al M.E.F. – Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi – Direzione Sistemi Informativi e dell’Innovazione – Ufficio IV. La richiesta di calcolare il contributo sindacale secondo quanto previsto dalla legge 46/22 e di conguagliare la quota trattenuta in eccesso è stata rinnovata una seconda volta ad inizio marzo, quando si è venuti a conoscenza che la problematica segnalata non fosse stata risolta.

Il S.I.A.M.O. Esercito ritiene che le insinuazioni contenute nell’articolo di sassate.it siano infondate e svelino la mancanza di correttezza morale e di etica da parte dei suoi autori. È importante ricordare che il nostro sindacato è impegnato a tutelare gli interessi dei propri associati e continuerà a fare tutto il possibile per garantire il corretto calcolo del contributo sindacale.

Siamo certi che i lettori sapranno trarre le loro conclusioni e fare la scelta giusta.

IL DIRETTIVO NAZIONALE

S.I.A.M.O. Esercito