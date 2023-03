51° Stormo, il plauso del Siam al comandante Chiadroni: «Sa ascoltare, massima collaborazione»

Roma, 17 mar 2023 – Parte di articolo ripreso da trevisotoday.it.

La lettera aperta del sindacato Aeronautica Militare di Istrana che ha ringraziato il vertice della base: «È proprio vero, a volte…basta essere in gamba e saper ascoltare».

Nelle strutture organizzative non avvezze al concetto di “politica della concertazione” trovano a volte rifugio talune idee profondamente inesatte. Si insidia cioè, in alcune menti troppo semplici, il pensiero che gli interessi delle parti sociali, soprattutto nelle strutture molto gerarchizzate (come le Forze Armate) debbano per forza essere in contrapposizione.

A dire, che i Datori di Lavoro e le Organizzazioni professionali tra militari a carattere sindacale (i Sindacati Militari, per i non “addetti ai lavori”) mirino dunque, quasi per loro stessa natura, ad obbiettivi diversi. Ecco cosa purtroppo può succedere in queste menti troppo semplici: in forza unicamente della loro posizione gerarchica (si tratta ovviamente di comandanti, ma senza “C” maiuscola) i primi si sentono erroneamente “condannati all’infallibilità”, e quindi costretti a rifiutare a priori le proposte e le richieste dei loro subordinati, a prescindere dalla loro validità.

I secondi, i lavoratori, vedendo rifiutate le proprie istanze percepiscono invece erroneamente l'adesione alle Organizzazioni a Carattere Sindacale come uno strumento per veicolare una "protesta a prescindere" nei confronti dei primi, magari optando per l'adozione di inammissibili ritrosie sul posto di lavoro.



