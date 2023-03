Audizione del Capo di S.M.A. Generale di Squadra Aerea Luca Goretti

Roma, 17 mar 2023 – Il SIULM plaude al coraggio del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale S.A. Luca Goretti, il quale ha rappresentato alla Commissione Difesa una delle più grandi criticità che affliggono la Forza Armata Azzurra, la carenza di personale. Dal 2012 veniva messo all’indice chiunque si permettesse di proferire le parole “ carenza di personale nelle FF.AA.”.

Il 2012 segnò l’inizio della fine. Da tale anno furono intraprese decisioni disastrose come la “spending review” che portò gli organici da 190.000 a 170.000 unità, arrivò anche la “Revisione dello Strumento militare” che abbassò ulteriormente gli organici a 150.000. La giustificazione ufficiale fu quella di: “riorganizzare e ottimizzare lo strumento Difesa”, in realtà tali tagli depauperarono ulteriormente il portafoglio del Ministero Difesa. Il tempo ha dato ragione a chi si opponeva a tali scellerate decisioni. Oggi, da tutti i reparti dell’Aeronautica Militare, in particolare dagli Stormi operativi, ci giungono lamentele circa l’importante carenza di personale.

Le donne e gli uomini in azzurro dopo una formazione e specializzazione di alto livello vengono impiegati su sistemi e strumenti d’arma ad alta tecnologia, questi chiedono una maggiore considerazione e la necessaria serenità e tranquillità lavorativa al fine di evitare probabili errori. I nostri piloti necessitano di equipaggiamenti e sistemi d’arma di ultima generazione, e tali equipaggiamenti hanno la necessità di personale manutentore che effettuino i vari collaudi e l’opportuna manutenzione con la dovuta serenità e perizia.

Ulteriore criticità a cui questa A.P.C.S.M. SIULM si impegnerà a rappresentare in tutte le sedi istituzionali è il bisogno di una ulteriore rivisitazione della progressione delle carriere, oltre all’apertura dei ruoli, tale da mettere in piedi un sistema veramente meritocratico. Purtroppo la riforma del 2017 e correttivo del 2019, ha conferito qualche stelletta e qualche punto parametrale, ma non ha garantito la funzionalità alle FF.AA. ne tantomeno stimoli professionali del personale.

Non possiamo dimenticare che tutto il personale militare delle diverse FF.AA. e dei Corpi Armati dello Stato, sono in attesa del rinnovo contrattuale scaduto da tempo. L’esecutivo ha già asserito la mancanza di risorse per tale rinnovo.

Il SIULM confida nella convocazione da parte delle Commissione Difesa e dello stesso Ministro Crosetto per trattare questi argomenti. La nostra audizione sarà tesa a confermare quanto già affermato da alcuni Capi di Stato Maggiore, oltre alla formulazione di contributi per raggiungere sempre migliori risultati per tutte le FF.AA..

IL SEGRETARIO GENERALE INTERFORZE

TESONE LUIGI