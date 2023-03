Roma, 20 mar 2023 – Riceviamo e pubblichiamo. Il SINDACATO NAZIONALE MARINA – SI.NA.M. – già in precedenza Sindacato Nazionale Guardiacoste – è ufficialmente iscritto all’albo ministeriale previsto dalla legge 46/2022

Roma 18 Marzo 2023 – Con provvedimento datato 17 Marzo 2023 l’Ufficio del Gabinetto del Ministero della Difesa ha comunicato l’avvenuta iscrizione nell’albo ministeriale, ai sensi degli art. 3 e 19 della legge 28 aprile 2022, nr. 46, del Sindacato Nazionale Marina – SI.NA.M.

Il SI.NA.M. è la dovuta evoluzione, con il cambio di denominazione, del Sindacato Nazionale Guardiacoste, SI.NA.G., considerato che la denominazione del SI.NA.G. è risultata in contrasto quanto sancito dall’articolo 4, comma 1 lettera e) L. 46/2022, laddove si prevede in via espressa che la denominazione richiama in modo diretto i soli militari appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, non riferendosi direttamente a tutto il personale militare di Forza Armata.

Dal giorno 17 Marzo,3 nella ricorrenza della “giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della nostra sacra Bandiera”, la nostra Organizzazione Sindacale potrà finalmente operare, a pieni poteri, in rappresentanza e tutela del personale militare che opera in armi sul mare sotto una sola Bandiera ma con 2 missioni, quella della Marina Militare e quella della Guardia Costiera.

Nei prossimi giorni verrà avviata la campagna tesseramenti, la quale sarà nuovamente dedicata alla tutela legale dei suoi iscritti, i quali quotidianamente, sotto la nostra comune bandiera navale della Marina Militare, si spendono con sacrificio per adempiere al proprio dovere.

Sempre presenti ed al fianco dei colleghi siamo pronti per un nuovo anno, con rinnovato vigore, a batterci per la tutela dei loro diritti.

“…la tutela legale dei nostri iscritti è il fondamento della nostra organizzazione sindacale… le sentinelle con le stellette tutelano la sicurezza dei cittadini e del paese in armi sul mare…. noi tuteliamo loro”

LA SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE DEL SI.NA.M.

Il Segretario Generale Nazionale

Pasquale DE VITA